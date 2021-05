Luni, 24 mai

- Garda Nationala de Mediu: Amenzile aplicate in primele patru luni din 2021

- Ministerul Finantelor organizeaza o licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 de milioane de lei

- Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

- BNR publica minuta sedintei Consiliului de administratie pe probleme de politica monetara din 12 mai 2021

- "Explozie la metrou" - conferinta organizata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM)

- Actiunea de protest, organizata in fata sediului ITM din Bucuresti…