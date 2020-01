Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) va raspunde la orice posibil deficit in aprovizionarea cu petrol, dar are totusi unele "limite", a declarat miercuri ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail al-Mazrouei, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. "Nu putem inlocui orice cantitate…

- La 31 decembrie 2019, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 32.926 milioane euro, fata de 33.817 milioane euro la 30 noiembrie 2019. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: - Intrari de 2.197 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 1,051 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 46 de luni, la un randament mediu de 3,92% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), relateaza Agerpres.…

- Cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depasi nivelul de 4,81 lei/euro in semestrul I din 2020 si 4,85 lei/euro in a doua parte a anului, in ton cu dinamica evolutiei economice interne si a situatiei internationale, releva o analiza…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 448,7 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, MFP...

- In perioada mentionata, 8,3 milioane de persoane (57%) au ramas in somaj si inca 3,3 milioane (22,6%) au devenit inactive din punct de vedere economic. Dintre cei care initial erau angajati in primul trimestru din 2019, aproximativ 2,3 milioane (1,2%) au devenit someri in perioada aprilie-iunie…

- "Ieri nu ne-am imprumutat noi, pentru ca ieri a fost alt guvern. Eu, ca ministru de Finante, nu mi-am dat acceptul pe niciun fel de operatiune sau tranzactie de acest fel. Probabil ca cineva din ministerul de Finante a incalcat ceea ce trebuia sa respecte", a afirmat marti Teodorovici, inainte de…

- 'Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice pe anul 2019, la capitolul 'Locuinte, servicii si dezvoltare publica', (...) cu suma de 1.500.000.000 lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019,…