- Agentia Nationala de Integritate a analizat, in anul 2020, prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 19.140 proceduri de achizitie publica, fiind emise 10 avertismente de integritate in valoare totala de 54,3 milioane lei (11,1 milioane…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2020, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 19.140 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 18% se refera la contracte finantate…

- In perioada octombrie - decembrie 2020, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 5.429 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 17% se refera la contracte finantate…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata, starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a opt persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza: POP NARCISA ELENA, fost Inspector…

- Daniel Frasincari a fost destituit de minstrul Agriculturii, Adrian Oros, din funcția de director adjunct al Direcției Județene pentru Agricultura, dupa ce a pierdut defintiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI) care, in 2017, l-a gasit incompatibil. Potrivit ANI, Daniel Frasincari, in…

- Primarul comunei Chirca din Anenii se numara printre cei mai activi subiecți care declara conflicte de interese conform legislației in vigoare, potrivit datelor colectate de Autoritatea Naționala de Integritate. Datele ANI arata ca timp de 3 ani, circa 116 primari, din diferite formațiuni politice,…

- Politic Prefectul județului a semnat ordinele de incetare a mandatelor pentru primarii de la Beuca și Siliștea decembrie 11, 2020 10:09 Prefectul județului a semnat, zilele trecute, ordinele de incetare a mandatelor inainte de termen in cazul primarilor de la Siliștea, Marin Alexandru, și Beuca,…