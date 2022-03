Stiri pe aceeasi tema

- Rubla a scazut luni, 28 februarie, cu 30% in raport cu dolarul american, dupa ce Occidentul a anunțat noi sancțiuni impotriva Rusiei in urma invaziei Ucrainei, relateaza BBC . Moneda ruseasca a ajuns astfel la un minim record de 119,5 de ruble pentru un dolar. Asta in condițiile in care la finalul saptamanii…

- Teheranul a chemat marti Moscova si Kievul sa dea dovada de "retinere" dupa decizia Moscovei de a recunoaste independenta republicilor secesioniste din estul Ucrainei si de "a desfasura acolo trupe rusesti", informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a estimat vineri, 11 februarie, ca o invazie a Ucrainei de catre Rusia ar putea avea loc inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Secretarul de stat al SUAa asigurat vineri ca Rusia aduna și mai multe trupe la granița cu Ucraina. „Am incercat totul…

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…

- Discutiile de saptamana viitoare dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping se vor axa pe securitatea europeana si pe dialogul Rusiei cu NATO si cu SUA, a anuntat vineri Kremlinul, pe fondul tensiunilor crescute dintre Occident si Rusia cu privire la Ucraina, relateaza…

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare in aceasta luna și luna viitoare in Marea Mediterana și in Marea Ohotsk și in nord-estul Oceanului Atlantic, precum și in Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters. De asemenea, un submarin rusesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin îl va primi miercuri la Moscova pe omologul sau iranian Ebrahim Raisi, pentru discutii inclusiv asupra programului nuclear iranian, relateaza TASS și Agerpres.„O atentie aparte va fi acordata punerii în aplicare a Planului Comun si Cuprinzator…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…