Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,05 dolari, sau cu 3,1%, la 95,10 dolari pe baril, dupa ce vineri au inchis in declin cu 1,5%. Titeiul american West Texas Intermediate a coborat cu 2,69dolari, sau cu2,9%, la 89,41 dolari, dupa o scadere de 2,4% in sesiunea precedenta. Contractele…

- Pretul mediu la nivel national al benzinei fara plumb a scazut joi la 3,990 dolari per galon, potrivit Asociatiei Americane pentru Automobilism. Preturile benzinei au atins in iunie un nivel record de 5,02 dolari pe galon, ceea ce i-a facut pe soferi sa cumpere mai putin combustibil in iulie decat au…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 3,7%, la 96,78 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 21 februarie, data anterioara invaziei ruse in Ucraina. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 4%, pana la…

- Preturile petrolului au scazut miercuri, dupa ce datele guvernului american au aratat o cerere scazuta de benzina in timpul sezonului de varf de vara si pe masura ce majorarile ratelor dobanzii de catre bancile centrale pentru a combate inflatia au alimentat temerile ca cresterea economica ar putea…

- Preturile petrolului au crescut luni cu 5,1-, stimulate de preocuparile crescande cu privire la livrarile de gaze din Rusia si deprecierea dolarului, care au depasit temerile legate de cerere, provocate de o posibila recesiune si de restrictiile din China din cauza Covid-19, transmite Reuters. Contractele…

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Preturile petrolului au scazut marti cu circa 10 dolari pe baril, din cauza temerilor legate de o posibila recesiune globala, care ar duce la reducerea cererii chiar si in cazul unei intreruperi a livrarilor, in timp ce lucratorii din sectorul petrolului si gazelor din Norvegia au inceput o actiune…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,06 dolari, ajungand la 122,01 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate a fost tranzactionat in declin cu 84 de centi, ajungand la 120,67 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au inregistrat in continuare castiguri saptamanale, de 1,9% pentru Brent…