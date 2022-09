Preţurile petrolului au crescut vineri cu peste 3%, dar pe ansamblul săptămânii au scăzut Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat ca va opri exporturile de petrol si gaze catre Europa daca vor fi impuse plafoane de pret, in timp ce o mica reducere a planurilor de productie de petrol ale OPEC+, anuntata saptamana aceasta. Pretul titeiului Brent a crescut cu 3,3 dolari, sau cu 3,7%, la 92,45 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 3,11 dolari, sau cu 3,7%, la 86,65 dolari pe baril. ”In urmatoarele luni, Occidentul va trebui sa se confrunte cu riscul de a pierde resursele rusesti de energie si de crestere a preturilor petrolului”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

