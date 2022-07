Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna septembrie au crescut cu 1,95 dolari, sau cu 1,9%, la 105,15 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2 dolari, sau cu 2,1%, la 96,70 dolari pe baril. ”Un dolar american usor mai slab si pietele de actiuni in imbunatatire sustin petrolul”, a spus analistul pentru piata petrolului de la UBS Giovanni Staunovo. Contractele futuresale petrolului au fost volatile in ultimele saptamani, presate de ingrijorarea ca cresterea ratelor dobanzilor ar putea limita activitatea economica…