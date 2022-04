Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni impuse Rusiei, transmite Bloomberg.Unele tari membre ale Uniunii Europene au cerut blocului comunitar…

- Bulgaria a anuntat vineri expulzarea primului secretar al ambasadei Rusiei suspectat de implicare intr-un caz de spionaj, la doua saptamani dupa ce a adoptat aceeasi masura in cazul altor zece diplomati, relateaza AFP. El trebuie sa paraseasca tara in termen de 72 de ore, a anuntat Ministerul Afacerilor…

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Ofensiva rusa în Ucraina „se împotmoleste”, în ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facând razboi, Putin distruge si…

- Vineri, preturile de referinta la gaze naturale în Europa au scazut, pentru a patra zi consecutiv. Ieftinirea vine dupa ce Rusia a anuntat ca exclude o serie de materii prime importante de pe lista produselor care vor fi afectate de restrictii la export, transmite Bloomberg cu referire la…

- Prețul gazelor naturale in Europa a continuat sa scada miercuri, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca sprijina o solutie diplomatica a tensiunilor cu Occidentul si a anuntat o retragere parțiala a trupelor desfașurate in apropierea Ucrainei, transmite Bloomberg . Preturile de referinta…

- Cancelarul german Olaf Scholz a salutat miercuri ''progresele'' inregistrate in vederea unei dezescaladari a crizei intre Moscova si Kiev, dupa eforturi diplomatice intense desfasurate in ultimele zile, transmit AFP si Reuters. ''Misiunea este de a asigura securitatea in Europa si cred ca…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…