Preţurile la electricitate urcă la cer! Ce pot face consumatorii să-şi reducă facturile Practic, consumatorii marilor furnizori precum E.ON, ENEL, CEZ si Electrica care nu incheie sau nu au incheiat noi contracte vor ramane de la 1 ianuarie 2021 la aceste companii, insa cu ele in calitate de furnizori de ultima instanta, fiind taxati cu preturi de serviciu universal, care sunt mai mari decat cele de pe piata libera. In regiunea Moldovei, de exemplu, consumatorii E.ON care nu si-au ales de pe piata concurentiala un alt furnizor cu care sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

