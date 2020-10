Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost cat pe ce sa-și piarda viața dupa ce a cazut pe scarile unei subterane. Totul s-a intamplat pe data de 24 octombrie, in jurul orelor 17.00, in trecerea subterana amplasata la intersecția bulevardului Dacia cu Traian din sectorul Botanica al capitalei. Barbatul a fost observat…

- Salvare la limita in New York unde un cuplu a cazut cu masina in apa, transmite stirileprotv.ro. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum vehiculul plonjeaza, in loc sa-si continue drumul pe pod. Trecatorii nu au ramas impasibili. Șapte persoane au sarit sa ii scoata cit mai repede…

- Evacuarea panourilor publicitare din Chișinau continua. Saptamana trecuta au inceput lucrarile de demontare a mai multor instalații de dimensiuni mari, dintr-o singura intersecție din sectorul Botanica, iar pana la sfarșitul zilei de ieri, 21 dintre ele au fost evacuate. Potrivit primarului capitalei…

- Ziarul Unirea Accident rutier GRAV, in zona Cabana Frumoasa Tartarau: Un motociclist ranit dupa ce ar fi cazut intr-o rapa Un accident rutier grav a avut loc joi, 17 septembrie, in jurul orei 15.30, pe DN 67 C, in zona Cabanei Frumoasa Tartarau. Polițiștii din Sebeș intervin la o sesizare prin 112 potrivit…

- Chișinaul prinde culoare! In sectorul Botanica al capitalei s-a lucrat de zor citeva zile, doar ca o zona, strabatuta zilnic de sute de oameni, sa fie securizata. Mai exact, trecerea pietonala de pe strada Zelinski intersecție cu bd. Dacia a fost securizata cu piloni instalați, mobilier, iar asfaltul…

- CHIȘINAU, 13 aug – Sputnik. Primarul Chișinaului, Ion Ceban, a inspectat astazi sectorul Botanica, iar in final a spus ca este dezamagit de felul in care arata acesta și ca lucrurile nu mai pot continua așa. „Am ramas dezamagit in ceea ce privește curațenia și masurile luate in acest sens. Este…

- Din 20 de pasaje subterane din capitala, actualmente 3 sint in reparație. Altele urmeaza sa intre in reparație in timpul apropiat fiind pregatite pentru aceasta. Primarul general Ion Ceban a avut o discuții la acest subiect cu pretorii, care au vorbit despre starea lucrurilor. „In sectorul Botanica…

- O noua subterana din sectorul Botanica a intrat de astazi in reparație. Este vorba de pasajul de pe bd. Dacia intersecție cu str. Teilor. Potrivit primarului general Ion Ceban, anterior au fost efectuate lucrari de curațare și evacuare a gunoiului adunat. Astfel, reparația este efectuata cu ajutorul…