Lipsa capacitatii de productie in unele tari a facut ca suplimentarea livrarilor de catre Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) sa fie sub cresterea permisa in baza unui pact cu aliatii sai. In ceea ce priveste cererea, presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat marti ca se asteapta ca impactul economic al variantei Omicron sa fie de scurta durata, adaugand ca trimestrele urmatoare ar putea fi foarte pozitive pentru economie dupa ce Omicron se va diminua. Cotatia titeiului Brent a urcat cu 2,6 dolari, sau cu 3,22%, pana la 83,46 dolari pe baril, la cel mai ridicat nivel…