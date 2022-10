Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 7,94%, maximul ultimelor cinci saptamani, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 7,93%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Pretul gazelor in Europa a urcat luni cu 30%, dupa ce Rusia a anuntat ca livrarile prin gazoductul Nord Stream raman oprite pe termen nelimitat, sporind temerile privind perturbarile si rationalizarea gazelor iarna aceasta in UE, transmite Reuters. Luni dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde…

- Prețul petrolului și-a revenit ușor miercuri, deoarece datele au indicat o cerere ferma de carburanți in Statele Unite, oferind un ragaz dupa o scadere de 5% cu o zi inainte, scrie Reuters. Cotația futures a țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 85 de cenți, sau 0,9%, la 92,49…

- Prețul petrolului a ramas in general stabil joi, piața punand in balanța oferta restransa și temerile legate de o incetinire a cererii, dupa ce o creștere a stocurilor de țiței și benzina din SUA a dus prețurile la minime de mai multe luni in ședința prec

- Pretul petrolului Brent cu livrare in septembrie, ale carui contracte expirp vineri, a urcat cu 3,29 dolari, sau cu 3,1%, la 110,43 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel din 5 iulie. Contractul mai activ, aferent lunii octombrie, a avansat cu 4,42 dolari, la 106,25 dolari pe baril.…

- Prețul petrolului a crescut marți pentru a doua zi, pe fondul creșterii ingrijorarilor legate de inasprirea ofertei europene, dupa ce Rusia a intrerupt furnizarea de gaze printr-o conducta importanta, scrie Reuters.

- Bursele si preturile petrolului au scazut joi, iar dolarul s-a apreciat, dupa cele mai recente date privind inflatia din SUA, care au amplificat temerile privind majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala americana (Fed) si o posibila recesiune, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…