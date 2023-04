Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Toni Grebla in functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente. Toni Grebla, care este in prezent prefect al Capitalei, a fost propus de PSD pentru aceasta functie. Mandatul este de 8 ani. Votul a fost secret cu buletine. S-au inregistrat 251…

- Prețul mediu al unui litru de benzina standard s-a majorat cu 0,5% in ultima luna in București, valorile sale situandu-se intre 6,57 și 6,72 de lei, informeaza RRA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ziua femeilor se apropie in doar cateva zile, astfel ca romanii se pregatesc sa cumpere cadouri, prin care sa iși exprime aprecierea fața de ele. Florile s-au scumpit considerabil, iar oamenii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar, chiar și daca aleg sa le cumpere din piețe.

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov. Dupa un sezon estival…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este convins ca prețurile de consum „se vor linisti”, iar la unele produse chiar vor scadea, mai ales la cele sezoniere, informeaza Agerpres . „Va veni timpul cand preturile se vor linisti, piata s-a linistit si vom vedea in continuare o stabilitate…

- Prețul mediu al apartamentelor din București a crescut cu 5% in ianuarie, fața de luna similara a anului trecut, conform unei analize a platformei imobiliare storia.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ”Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 si o crestere a numarului tranzactiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la putin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- Prețurile combustibililor din țara au crescut in ultimele doua zile, deși la inceputul anului 2023 șoferii se puteau bucura de un preț mai ieftin la pompa. Cat costa astazi, 19 ianuarie 2023, benzina și motorina in București și in țara.