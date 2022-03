Prețul gazelor naturale în Europa a atins luni dimineaţa un nou maxim istoric Pretul gazelor naturale a atins luni dimineata, 7 martie, un nou maxim istoric pe piata europeana, dupa ce SUA au anuntat ca ar putea impune restrictii pentru importurile de petrol rusesc, o deciziei care ar crea noi ingrijorari pe pietele de materii prime, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF din Tarile de Jos, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile au crescut luni cu 79% pana la un nou record de 345 de euro pentru un Megawatt-ora. Avansul de luni reprezinta o continuare a unei tendinte de apreciere care a facut ca preturile sa se dubleze pe parcursul saptamanii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

