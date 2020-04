Prețul gazelor naturale ar putea scădea până la nivelul din 2008- Asociația Energia Inteligentă Evoluția prețului gazelor naturale in anul 2020, a prezentat un trend descrescator, acesta accentuandu-se in ultima perioada datorita crizei generate de pandemia COVID 19, arata o analiza a Asociației Energia Inteligenta. Pe fondul prelungirii Starii de Urgența pe teritoriul Romaniei și a diferitelor scenarii de reluare a activitații economice normale, la sfarșitul lunii mai sau chiar inceputul lunii iunie, prețul gazelor naturale tranzacționate pe bursa urmeaza sa atinga in vara, nivelul de preț, in moneda naționala, cu care se vindeau gazele din producția interna in anul 2008. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

