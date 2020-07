Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a provocat un cutremur pe piata imobiliarelor. Pretul apartamentelor a scazut in luna mai in 4 din 6 centre regionale. Trebuie sa vedem ce ar trebui sa faca romanii care vor sa-si cumpere un imobil, terenuri sau sa investeasca masiv in domeniul imobiliarelor.

- Prețul apartamentelor au scazut in București și in principalele orașe ale țarii, in timpul crizei coronavirusului. Nu sunt valori mari, dar exista fluctuații in diverse regiuni geografice, iar in Constanța vorbim chiar de o apreciere, arata un studiu imobiliare.ro.Analiza imobiliare.ro arata ca inluna…

- In luna mai, prețul apartamentelor a scazut in Timișoara și alte mari orașe din Romania, in contextul situației create de raspandirea COVID-19, releva o analiza realizata pe piața imobiliara pe parcursul lunii mai.

- În contextul situației create de raspândirea COVID-19, Indicele Imobiliare.ro releva ca în luna mai a avut loc, la nivel național, o scadere moderata de 1,4% a prețurilor solicitate pe segmentul apartamentelor, dupa un recul de 1,7% consemnat în luna aprilie; prețul mediu…

- Majoritatea proprietarilor de locuinte vor sa primeasca clienti la vizionari, dupa relaxarea restrictiilor de circulatie și chiar au spus ca au redus prețurile, potrivit unui studiu imobiliare.ro, realizat la inceputul lunii mai.”30% (dintre proprietarii care au participat la studiu n.red.) au declarat…

- Locuințele nu s-au ieftinit așa cum se așteapta lumea, pentru ca piața imobiliara se mișca mult mai incet.La nivel national media a inregistrat o scadere usoara de 1.7%, dupa o crestere inițiala de 1.8% in luna martie a lui 2020. Pretul mediu pe metru patrat util in Romania este 1.367 euro.”In randul…

