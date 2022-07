Pretext pentru o invazie sau realitate? Lukaşenko, dezvăluiri-ŞOC despre atacuri ale Ucrainei Ucraina a incercat sa atace Belarus cu rachete, dar nu a reușit, a declarat președintele belarus Alexandr Lukașenko, la o conferința solemna de la Minsk. „Suntem provocați. Trebuie sa va dezvalui: in urma cu trei zile, poate puțin mai mult, au incercat sa loveasca ținte militare pe teritoriul Belarusului de pe teritoriul Ucrainei”, a spus […] The post Pretext pentru o invazie sau realitate? Lukasenko, dezvaluiri-SOC despre atacuri ale Ucrainei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

