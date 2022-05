Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Elevii lui Dusan Uhrin au parasit arena din Ștefan cel Mare dupa miezul nopții, fiecare dupa cum a apucat. ...

- 30 de fani ai lui Dinamo au mers sambata la baza de la Saftica pentru a-i incuraja pe elevii lui Dusan Uhrin inaintea meciului decisiv cu U Cluj. Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT AICI!In tur, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0. ...

- DINAMO. Invinși in prima manșa a barajului de Universitatea Cluj, scor 0-2, „cainii” pregatesc saptamana aceasta cea mai importanta partida a lor din ultimii ani, returul care va decide daca roș-albii retrogradeaza sau nu in liga secunda. „Cainii” au aflat care e situația jucatorilor cu problme medicale. …

- U CLUJ - DINAMO 2-0. Fotbaliștii „cainilor” sunt optimiști ca pot intoarce soarta barajului cu Universitatea Cluj. Cosmin Matei, „decarul” roș-albilor, indeamna la unitate inaintea returului de peste o saptamana. Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, fiind la un meci distanța de a produce…

- Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, in manșa tur a barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Florin Prunea (53 de ani), fost fotbalist și conducator in Ștefan cel Mare, crede ca elevii lui Dusan Uhrin pot intoarce rezultatul la București. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul…

- Dusan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo, a incercat sa gaseasca explicații pentru prestația dezastruoasa a „cainilor” din barajul cu Universitatea Cluj, pierdut cu 0-2. Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, fiind la un meci distanța de a produce șocul deceniului in Liga 1. „Cainii”…

- Dusan Uhrin jr, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul contra celor de la FCU Craiova, important pentru „caini” in vederea salvarii directe de la retrogradare. Dinamo – FCU Craiova se joaca vineri, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport, DigiSport și…

- Dinamo a invins-o pe Chindia, scor 2-0, in runda cu numarul 3 a play-out-ului. Iuliu Mureșan, administratorul special al clubului alb-roșu, lauda schimbarile aduse de antrenorul Dusan Uhrin la echipa. Dinamo a obținut prima victorie in deplasare in actuala stagiune. Iuliu Mureșan spune ca așteptarea…