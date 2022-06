Consilier județean PSD, trimis in judecata pentru ca și-a falsificat diploma de studii ● Cum s-a schimbat viața copiilor in ultimele doua secole ● Recenzarea pe teren, amanata din motive tehnice ● Radio Erevan de Dambovița: Podul lat de 9 metri cu doua benzi are, de fapt, 7 metri, o singura banda și a costat mai mult cu 30% ● Povestea masinii electrice „Tesla de Cluj” ● Atmosfera tensionata in OTP Bank.