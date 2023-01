Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Boris Pistorius a fost desemnat oficial marți, 17 ianuarie, sa ocupe funcția de ministru al Apararii in Germania, a confirmat cancelarul Olaf Scholz, relateaza AFP și DPA, citate de Agerpres.Ministru de Interne in landul Saxonia Inferioara din 2013, Pistorius, in varsta de 62 de ani,…

- Ministrul de Interne al statului federal Saxonia Inferioara și social-democratul Boris Pistorius va deveni noul ministru al Apararii al Germaniei. Despre aceasta anunța Reuters cu referire la o declarație a reprezentanților guvernului german. {{658298}}Pe 16 ianuarie, s-a anunțat despre acceptarea de…

- Ușa spațiului Schengen ar putea fi deschisa pentru Romania mai curand decat se spera, o noua discuție pe aceasta tema urmand a avea loc saptamana aceasta. „Tocmai s-a aprobat schimbarea ordinii de zi a plenarei Parlamentului European de saptamana aceasta de la Strasbourg și s-a adaugat punctul privind…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi dimineața, inaintea participarii la Consiliului JAI, ca mandatul sau este sa solicite dezbatere și vot pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. „Orice compromis pentru Romania il vom accepta”, a precizat Bode.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca Austria are o problema cu imigrația și ca Ministerul de Interne vrea un nou calendar de aderare la Spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria la primavara. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu șeful popularilor din Parlamentul European, Manfred Weber.

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat ca, in acest moment, „are sens” includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei. „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania.…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, s-a declarat absolut uimit de modul in care decurge parteneriatul strategic dintre Romania și SUA, la 25 de ani de la perfectarea acestuia. Blinken spune ca pe viitor e nevoie de o cooperare mai ampla și pe domeniul Apararii.…

- Cea mai valoroasa patinatoare de viteza a Romaniei, Mihaela Hogaș, de la CSM Corona Brașov, domina acest sport la nivel național. Este multipla campioana naționala la sprint – patinaj viteza, la 500 de metri și 1.000 de metri. Naționalele Romaniei au avut loc la Inzell, in Germania. Asta pentru ca Romania…