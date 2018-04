Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat sambata suspendarea testelor nucleare si cu rachete ale Coreei de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarea de rachete balistice intercontinentale", a transmis agentia de presa…

- Cele doua Corei au deschis vineri o linie telefonica directa intre liderii lor, a anuntat agentia sud-coreeana Yonhap, citand presedintia de la Seul, informeaza AFP. Deschiderea acestei linii de comunicatii are loc cu o saptamana inainte de un summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aplaudat zambitor spectacolul oferit de starurile sud-coreene de muzica K-pop la Phenian, declarandu-se profund "emotionat", a relatat luni agentia de presa oficiala KCNA, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Faptul ca Kim si sotia sa, fosta cantareata Ri Sol…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Reprezentantul nord-coreean Kim Yong-Chol, a declarat, aflandu-se in vizita in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, ca oficialii de la Phenian sunt dispusi sa discute cu cei de la Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC. Anuntul a fost facut…

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.