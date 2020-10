Președintele Xi Jinping le-a cerut soldaților chinezi să se pregătească de război Președintele Xi Jinping le-a cerut soldaților chinezi sa își &"concentreze mintea și energia în pregatirea pentru razboi&" în timpul vizitei la o baza militara din provincia Guandgdong din sudul Chinei, potrivit agenției Xinhua citata de CNN.



Xi le-a spus soldaților sa &"pastreze o stare de alerta ridicata&" și le-a cerut sa fie &"complet loiali, complet puri și complet de încredere&" în timpul unei inspecții a Armata Republicii Populare Chineze.



Principalul scop al vizitei lui Xi în Guangdong a fost ținerea unui discurs miercuri pentru a comemora… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

