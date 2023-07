Presedintele unei judecatorii din Dobrogea, proces la Curtea de Apel Constanta cu CSM si Consiliul pentru Combaterea Discriminarii

Stiri pe aceeasi tema

- Tomis Marina Management are ca adversar Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. In proces, au formulat cereri de interventie si Municipiul Constanta prin Primar si, respectiv, Primarul Municipiului Constanta. Cazul are indicativul 281 36 2021 si oricare va fi decizia de acum…

- Se cere rejudecarea cazului fostei angajate de la Protectiei Copilului din Tulcea, prinsa cu banii in lenjeria intima, si condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare. Solicitarea de rejudecare se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta. Amintim ca anul trecut, judecatorii de la Curtea…

- Cazul a fost analizat deja de trei ori de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Dupa cea de a treia analizare a dosarului, judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a instantei constantene au decis sa respinga actiunea tinerei ca nefondata. Prin actul pe care tanara il contesta in instanta,…

- Acestia sunt procurorii Tudor Iulian Vasile si Dragos Taranu Marus, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, dar si magistratul Tiberiu Meszaros, prim procurorul delegat al Parchetului Judecatoriei Babadag.Consiliul Superior al Magistraturii a facut publica lista procurorilor care au cerut…

- In Sectiunea Document puteti consulta lista posturilor disponibile in cadrul concursului.Consiliul Superior al Magistraturii anunta organizarea, cu sprijinul Institutului National al Magistraturii, a concursului pentru promovarea efectiva a judecatorilor in functii de executie, in perioada mai ndash;…

- Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit data la care candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea functiilor de conducere din tara vor sustine proiectul privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere. La nivelul instantelor arondate Curtii de Apel Constanta, exista un singur…

- Intre timp, la finele lunii martie 2023, judecatorii de la Tribunal au decis deja ca se impune anularea regulamentului, urmand sa motiveze aceasta decizie.Dosarul care vizeaza suspendarea Regulamentului Zonei Peninsulare din Constanta va fi deschis de judecatorii Curtii de Apel Constanta, dupa ce magistratii…

- In Sectiunea Documente puteti consulta Tabelele cu rezultatele la probele orale puse la dispozitie de Consiliul Superior al Magistraturii.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultele obtinute la probele orale din cadrul examenului de capacitate al judecatorilor stagiari ale primilor candidati…