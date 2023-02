Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit municipalitatii, operatorul de termoficare a depasit multitudinea de crize cu care s-a confruntat pana acum N. D. Dupa criza apei calde menajere, din vara trecuta, și o alta, a agentului termic, in condițiile in care in acest sezon rece au existat nenumarate situații in care ploieștenii au…

- Primaria Ploiesti anunta operationalizarea unei instalatii de cogenerare care va asigura un surplus de 20% la capacitatea de furnizare a agentului termic si precizeaza ca de saptamana aceasta va fi pus in functiune un al doilea cazan cu apa fierbinte in cadrul CET care asigura apa calda si caldura…

- V. S. Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a anunțat, sambata, 4 februarie, ca s-a aprobat traseul final al drumului expres Gaești – Ploiești și s-au stabilit nodurile rutiere, podurile și pasajele care ar urma sa fie construite pe acest drum de viteza. Potrivit sursei…

- Acuzat ca nu iubeste orasul si locuitorii sai, primarul Andrei Volosevici sustine ca Parcul Municipal Vest trebuie sa ramana in patrimoniul municipiului N. Dumitrescu Deși, in continuare, sunt destule problemele cu care municipiul reședința al județului Prahova se confrunta, intre conducerea Primariei…

- Revolta romanilor fața de refuzul Austriei sa accepte admiterea Romaniei in Schengen se muta in strada. Mai mulți oameni de afaceri au anunțat ca au inchis conturile de la bancile austriece, ca nu mai cumpara carburant de la benzinariile austrieci, nu mai cumpara produse de la firme austriece sau nu…

- Cele 11 persoane condamnate la pedeapsa detențiunii pe viața din Penitenciarul nr.17 - Rezina care au intrat in greva foamei la data de 14 noiembrie curent, au depus, ieri, 9 decembrie 2022, cereri precum ca renunța la actele de protest, urmare a eforturilor comune a instituțiilor de stat și nonguvernamentale…

- ”Azi, 8 decembrie 2022, la ora 7:05 s-a oprit in prevenire de avarie CAF 2 (cazanul cu apa fierbinte – n.r.) din CET Brazi, pentru eliminare neetanseitati. Timp estimat pentru remediere opt ore”, informeaza societatea Termo Ploiesti SRL, firma Consiliului Local Ploiesti care de cateva saptamani a preluat…

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrand gravitatea crizei sociale din Regatul Unit cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…