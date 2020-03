Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ordonat garzii de coasta sa nu le mai permita migrantilor sa încerce sa traverseze Marea Egee pentru a ajunge în Uniunea Europeana, invocând motive de siguranta a acestora, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.„Nu sunt permise…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa sustina initiativele turce menite sa solutioneze conflictul din Siria daca vrea sa puna capat crizei migratiei, informeaza AFP. "Daca tarile europene vor sa solutioneze problema, ele trebuie…

- Politia greaca a folosit miercuri dimineata gazele lacrimogene pentru a dispersa sute de migranti care incercau sa treaca frontiera dinspre Turcia spre Grecia, transmit Reuters si AFP.Incidentele au avut loc la punctul de trecere a frontierei greco-turce de la Kastanies, unde incepand de vineri au loc…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni autoritatile grecesti ca au ucis doi migranti care incercau sa treaca frontiera intre Turcia si Grecia unde sunt masate mai multe mii de persoane care vor sa ajunga in Europa, relateaza AFP. "Astazi, militarii greci au ucis doi migranti si au ranit…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni autoritațile grecești ca au ucis doi migranți care încercau sa treaca frontiera dintre Turcia și Grecia, unde sunt masate mii de persoane care vor sa ajunga în Europa, relateaza AFP.„Astazi, militarii greci au ucis doi migranți…

- Ungaria inchide granitele la frontiera sudica pentru migrantii care cer azil. Decizia este motivata de guvernul de la Budapesta prin riscul unui nou val masiv de refugiati dupa ce Turcia si-a deschis granitele pentru migrantii care vor sa ajunga in vestul Europei si noul coronavirus, scrie Agerpres.Dupa…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Tensiuni in largul Ciprului. Turcia coopteaza Libia in proiectul de explorare a zacamintelor, spre surprinderea Nicosiei și a Bruxellesului Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc…