- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut iertare luni locuitorilor din provincia sud-estica Adiyaman, una dintre cele mai afectate de seismul devastator de la 6 februarie, pentru intarzierile in interventiile echipelor de salvare.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis luni construirea a 200.000 de locuinte in cele 11 provincii turce afectate de seismul devastator din 6 februarie, informeaza AFP."Niciunul dintre imobile nu va fi mai inalt de trei sau patru etaje", a declarat Erdogan aflat in provincia Hatay (sud), cea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a comparat marti impactul celor doua seisme care i-au lovit tara saptamana trecuta cu efectele unor "bombe atomice", anuntand ca bilantul actual se ridica la 35.418 morti. El a apreciat totodata ca orice alta tara din lume s-ar fi confruntat cu aceleasi dificultati…

