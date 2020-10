Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se trata de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP, citata de Agerpres. Liderul de la Casa…

- Presedintele american, Donald Trump, a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, und e a fost internat vineri pentru a se tratat de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se tratat de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP. Foto: (c) Cheriss May/REUTERS Liderul…

- Starea de sanatate a președintelui american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, continua „sa se amelioreze” și ar putea ieși din spital de luni, a informat duminica echipa de medici care il ingrijește pe liderul de la Casa Alba, transmite AFP. Nivelul de oxigen al președintelui american a scazut…

- Starea de sanatate a președintelui american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, continua „sa se amelioreze” și ar putea ieși din spital de luni, a informat duminica echipa de medici care îl îngrijește pe liderul de la Casa Alba, transmite AFP.Nivelul de oxigen al președintelui…

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, nu primește în acest moment oxigen suplimentar și nu mai are febra de 24 de ore, a informat sâmbata medicul Casei Albe, Sean Conley, dând asigurari ca liderul SUA „se simte foarte bine”, relateaza AFP.Nivelul…

- "Ca masura de precautie si la recomandarea medicului sau si a expertilor medicali, presedintele va lucra de la birourile prezidentiale de la Walter Reed pentru urmatoarele zile", a declarat secretarul de presa Kayleigh McEnany, informeaza bloomberg.com. El a fost transportat la centrul Walter Reed cu…

- Președintele american Donald Trump, infectat cu coronavirus, va fi spitalizat „pentru câteva zile”, a anunțat vineri un oficial de la Casa Alba.Potrivit oficialului, Trump va fi mutat la un spital militar pentru a primit tratament, respectiv la Centrul medical militar Walter Reed…