- Fatih Gursoy, președintele instituției de invațamant Lumina, care opereaza mai multe școli din țara, a fost ridicat marți dimineața de la domiciliu in urma cererii de extradare din partea Turciei, a declarat soția sa. El e acuzat de ”complot impotriva statului turc”. Fatih Gursoy a ajuns la Parchet…

- Președintele Instituției de Invațamant Lumina, cetațeanul turc Fatih Gursoy, a fost ridicat de la domiciliu in urma cerererii de extradare de la Ankara, potrivit soției lui, anunța marți publicația Zaman Online.Aynur Gursoy, soția președintelui a declarat ca acesta indeplinește procedura legala, astfel,…

- Clubul de fotbal Dinamo București nu trece printr-o perioada prea buna din punct de vedere financiar. Dupa ce finanțatorul echipei, Ionuț Negoița, a anunțat, marți, ca este dispus sa renunțe la pachetul majoritar pentru un leu, acesta a recunoscut ca a pus gaj baza de pregatire de la Saftica. Concret,…

- Dosarul de evaziune fiscala a lui Adrian Sarbu, patron de trust media din Romania, a revenit pe rolul Curții de Apel București dupa ce anchetatorii de la Parchetul instanței supreme au refacut urmarirea penala așa cum a dispus instanța suprema printr-o decizie definitiva.Astfel, dosarul are…