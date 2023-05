Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 19 ani și șapte baieți, cu varste intre 15 și 25 de ani, au fost uciși joi noaptea in Serbia, cand un tanar de 21 de ani a tras cu un Kalashnikov in mai multe grupuri de oameni, in trei sate. Sunt 14 raniți și atacatorul a fost arestat vineri de dimineața.In momentul in care a fost prins,…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a promis vineri ca va lansa un plan de dezarmare la scara larga pentru a elimina sute de mii de arme din țara, in urma impușcaturilor in masa consecutive din aceasta saptamana, informeaza BRecorder. „Vom face o dezarmare aproape completa a Serbiei”, a spus Vucic in…

- Nou atac intr-o scoala din Belgrad. O fata de 15 ani a injunghiat o eleva si o profesoara. Un nou atac a avut loc intr-o scoala din Belgrad. O eleva a intrat cu un cutit de bucatarie intr-o clasa si a ranit o profesoara si o eleva. Victimele sunt in afara oricarui pericol. O adolescenta in varsta de…

- Aleksandar Vucic a prezentat o lista de zece masuri pe care le vrea introduse ca urmare a tragediei de miercuri dimineața, cand un elev de 13 ani a ucis opt colegi și un gardian de 51 de ani intr-un atac armat asupra școlii din Belgrad in care invața, scrie libertatea.ro , potrivit publicației sarbe…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca nicio parte din razboiul din Ucraina nu se apropie de victorie. In interviul acordat TV Pink, intrebat cum comenteaza mandatul emis de Curtea Penala Internaționala (CPI) pe numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin, Vucic a spus ca nu este o decizie…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, al carui mandat prezidențial expira in 2027, a declarat ca nu crede ca Serbia va deveni membru al UE inainte de sfirșitul mandatului sau prezidențial. "Ce s-a schimbat pentru noi? Nu prea multe. Doar faptul ca știm ca de acțiunile noastre in aceasta privința depinde…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a promis ca nu va recunoaste niciodata Kosovo, dupa ce a refuzat sa semneze un pact promovat de UE vizand normalizarea relatiilor intre cei doi vechi inamici, relateaza miercuri France Presse. Liderii sarb si kosovar s-au intalnit luni la Bruxelles dupa presiuni…

- Aflat la Targul de Arme și Echipament militar la Abu Dhabi IDEX, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca in intreaga lume a inceput o cursa a inarmarilor, ca niciodata pana acum și a anunțat ca pana la sfarșitul anului Serbia va aloca in plus 700 de milioane de euro pentru dotarea armatei…