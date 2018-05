Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin, investit astazi pentru a patra oara in funcție, l-a numit din nou pe Dmitri Medvedev in postul de premier al guvernului rus. Conform Constituției Rusiei, dupa inaugurarea președintelui, guvernul demisioneaza. Apoi, cu aprobarea Dumei de Stat, președintele il desemneaza…

- Vladimir Putin va fi investit luni pentru a patra oara in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale din luna martie cu peste 75% din voturi, informeaza site-ul postului BBC. Ceremonia de investire a lui Putin va avea loc la Kremlin si va incepe la ora…

- Vladimir Putin a dominat scena politica din Rusia din ultimii 18 ani, fie ca a ocupat functia de presedinte sau pe cea de prim-ministru, fiind comparat de catre oponentii sai cu vechii tari ai Rusiei. Fost ofiter KGB si fost director al FSB, Putin a ajuns presedinte al Rusiei dupa atacurile…

- Premierul Armeniei, Serj Sargszya, a demisionat, anunta luni, agentia de presa oficiala armeana, preluata de AFP. AGERPRES/(AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Arustei)

- Duma de Stat intenționeaza sa adopte un set de masuri legislative care sa permita Kremlinului sa interzica sau sa restricționeze lista produselor importate din SUA. ite-ul de opoziție Meduza scrie ca acest demers legislativ ca insemna, de fapt, o unda verde pentru piraterie pe piața din Rusia. Autoritațile…

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…