Fosta republica sovietica, situata intre Ucraina si Romania, membra a UE, cumpara in mod obisnuit gaze naturale rusesti. Dar, la sfarsitul anului 2021, Gazprom si filiala sa din Moldova au declarat ca au acumulat datorii de sute de milioane de dolari care trebuiau rambursate de Republica Moldova pentru a asigura o aprovizionare stabila in continuare. Gazprom a stabilit datoria la 709 milioane de dolari in urma cu un an, desi suma ar fi putut creste odata cu adaugarea dobanzii. Potrivit site-ului moldovenesc de stiri Nokta.md, Sandu a declarat in cadrul unei sedinte publice ca un audit a respins…