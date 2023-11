Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile in sedinta Camerei Deputatilor de luni dupa-amiaza. Presedintele interimar al Camerei, Alfred Simonis, a afirmat ca, inainte de sedinta, liderul extremist George Simion l-ar fi interpelat cu amenintarea”Am sa o violez pe ma-ta!” Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred…

- Ministrul PNL de Finanțe, Marcel Boloș, a refuzat sa vina luni, 13 noiembrie, in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea solicitata de AUR pe tema riscului suspendarii fondurilor europene, afirmand ca are alte activitați planificate din timp.„Ca urmare a invitatiei pe care mi-ati transmis-o pentru…

- Legea pentru reglementarea mai stricta a agențiilor de jocuri de noroc a fost adoptata in septembrie de Senat, iar cat de curand va ajunge in Camera Deputaților. Joi, 2 noiembrie, la Timișoara, președintele Camerei Deputaților și liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat ca exista amenințari din…

- Parlamentarii AUR vor protesta, de marti, purtand banderole albe la mana, fata de faptul ca formatiunea politica nu are reprezentare „corecta” in institutii si in comisiile parlamentare, a sustinut, luni, presedintele AUR, George Simion, apreciind ca actuala coalitie nu respecta cultumele si ponderea…

- Camera Deputatilor s-a intrunit, marti, in sedinta de la "Ora Guvernului" in care ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a fost invitat pentru a prezenta masurile pentru combaterea traficului de droguri. Dezbaterea, solicitata de grupul USR, are tema "Cum pregateste Ministerul de Interne…

- Social-democratii din Timis, dar si de le „centru” si-au dat intalnire in Capitala Banatului pentru alegeri judetene, dar si pentru a vorbi despre proiectele ce ar urma sa se deruleze in zona. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a fost votat, sambata, ca presedinte al PSD…

- Proiectul de lege initiat de presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, totodata presedintele PSD Timis, privind scoaterea tuturor aparatelor de pacanele la marginea localitatilor a trecut de Senat. Votul a fost unanim, urmand inca doi pasi pentru ca legea sa intre in practica: votul…

- Camera Deputatilor si Senatul incep, luni, sesiunea de toamna, dupa vacanta de vara de doua luni. Este cea de-a doua sesiune parlamentara din acest an. Camera Deputatilor este convocata luni, 4 septembrie, de la ora 16.00, in a doua sesiune ordinara a anului 2023, potrivit dispozitiilor art. 66 alin.…