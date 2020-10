Stiri pe aceeasi tema

- Liderul filialei judetene PSD Olt Marius Oprescu, care a obtinut un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Olt, a declarat luni, la ridicarea certificatelor doveditoare ale alegerilor, ca social-democratii au obtinut in judet un vot masiv de incredere si au o echipa "coerenta, profesionista…

- Presedintele PSD Braila, senatorul Ion Rotaru, a facut public faptul ca rezultatul obtinut de organizatia judeteana in alegerile locale claseaza filiala pe locul trei pe tara, cu 29 de primarii castigate din totalul de 44 existente, inclusiv cea a municipiului resedinta de judet, precum si cu castigarea…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, candidatul pentru presedintia Consiliului Judetean clasat pe locul trei, a declarat, luni, ca organizatia sa a obtinut un rezultat bun, in sensul ca nu a pierdut la numar de primari, insa s-au obtinut cu trei mandate de consilieri judeteni mai putin, potrivit Agerpres."Ca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…

- Liderul PSD Teleorman, Adrian Gadea, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, considera ca multi investitori au ocolit judetul din cauza scandalurilor de presa aparute in perioada in care Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ocupat functii importante in stat. "Poate a fost un blestem…

- Presedintele PSD Sibiu si candidatul acestui partid la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), Bogdan Trif, se declara ingrijorat de cresterea numarului de bolnavi infectati cu noul coronavirus si spune ca cei care organizeaza alegerile locale ar trebui sa tina cont de recomandarile specialistilor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi ‘suta la suta’, precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa discutii cu liderii celorlalte partide…