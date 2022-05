Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca decizia social-democratilor de a intra la guvernare a fost una corecta si sustine ca cel mai mare castig al actualei coalitii este ca functioneaza la „parametrii asteptati de populatia Romaniei”. „Castigul cel mai mare al actualei coalitii este ca functioneaza la parametrii asteptati de populatia Romaniei. Suntem din doua familii politice diferite. Este evident ca nu am creat aceasta coalitie din dragoste intre cele doua partide. Din interes pentru tara. Totusi aceasta coalitie, in afara de majoritatea din Parlament, a adus si stabilitate in Romania…