- In luna mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura,…

- Comisia Europeana va decide, astazi, daca va mentine restrictiile in privinta importurilor de cereale ucrainene in cinci state membre din estul Europei. Actualele reglementari permit tranzitul transporturilor de cereale ucrainene prin cele cinci tari, insa interzic vanzarea acestora pe pietele locale…

- Deputații bulgari au votat joi pentru ridicarea interdicției privind importurile de cereale ucrainene incepand cu 15 septembrie 2023. Decizia a fost luata cu 124 de voturi pentru. 69 de deputați au fost impotriva (opoziia) și 8 s-au abținut, potrivit radioului bulgar BNR. Inca de la inceputul discuțiilor…

- Ucraina amenința statele membre ale UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala a Comerțului daca UE nu va ridica in aceasta luna restricțiile cu privire la exporturile sale de cereale si produse agricole, relateaza Politico. Exporturile de cereale reprezinta in prezent principala marfa de export…

- Ministrii Agriculturii din cele cinci state membre UE afectate in criza cerealelor ieftine din Ucraina - Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia - cer Comisiei Europene, intr-o noua scrisoare, sa modifice si sa extinda reglementarile care restrictioneaza importul de produse agricole ucrainene,…

- Ministerul de Externe al Ucrainei l-a convocat marti, 1 august, pe ambasadorul polonez, in urma a ceea ce Kievul a descris drept comentariile ”inacceptabile” ale consilierului de politica externa al presedintelui polonez Andrzej Duda, relateaza Agerpres . ”In timpul intalnirii (cu ambasadorul polonez…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, 24 iulie, Uniunii Europene ca nu este de acord sub nicio forma cu prelungirea restrictiilor asupra exporturilor de cereale din tara sa catre statele UE aflate in vecinatatea Ucrainei, informeaza Agerpres preluand Reuters."Pozitia noastra este…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat miercuri, 19 iulie, ca Polonia va mentine interdictia asupra importurilor agricole ucrainene si dupa data de 15 septembrie, chiar daca Comisia Europeana ar decide contrariul, scrie Agerpres preluand agentia spaniola de știri EFE."Nu vom deschide granitele…