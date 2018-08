Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, sambata, interventia Jandarmeriei la mitingul din Piata Victoriei, afirmand ca este "un eveniment de o gravitate fara precedent" si anuntand ca liberalii vor cer convocarea ministrului de Interne, a prefectului Capitalei si a comandantilor Jandarmeriei…

- PMP considera "revoltatoare" si "nejustificata" interventia Jandarmeriei care a utilizat masuri "disproportionate, fara precedent", la protestul de vineri din Piata Victoriei, potrivit unui comunicat de presa remis sambata, AGERPRES, de conducerea partidului. Presedintele PMP, Eugen Tomac,…

- "Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De asemenea, consideram ca provocatorii, ințelegandu-se cei care au avut scopul de a compromite, prin agitație și violenta, protestul…

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Protestul ”Diaspora”, inceput in mod pașnic, s-a incheiat cu adevarate batalii in strada intre manifestanți și forțele de ordine.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca mesajele transmise de PSD impotriva diasporei „au devenit tot mai agresive si afiseaza un dispret total fata de cei care muncesc cinstit“. Pe de alta parte, liderul PMP cere ca mitingul din Piata Victoriei sa nu fie confiscat de politicieni.

- Pregatirile pentru mitingul diaspora din Piața Victoriei din București sunt in toi. Daca ieri Jandarmeria Romana anunța ca nu va tolera acte de insubordonare și de violența din partea protestatarilor, astazi, jurnalistul Oreste Teodorescu a lansat un avertisment dur pentru forțele de ordine."Jandarmilor,…

- Mii de romani din toata lumea au pornit la drum spre Romania pentru a participa la protestul de maine care incepe la ora 15.00 in Piata Victoriei. Dupa ce, marti, grupuri mari de romani din Marea Britanie s-au adunat in coloane pentru a se intoarce in tara pentru protestul Diasporei, ieri, si romanii…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…