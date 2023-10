Președintele palestinian: ”Nu acceptăm nicio mutare. Nu plecăm de pe pământul nostru!” Au trecut deja doua saptamani de la atacul sangeros al teroriștilor Hamas impotriva Israelului, din 7 octombrie, iar situația din Orientul Mijlociu ramane extrem de tensionata. Deși gruparea terorista a eliberat, vineri seara, doi ostatici americani, sute inca raman sechestrați in Gaza. La punctul de trecere de la Rafah, situația este la fel de complicata – deși este așteptat ca tranzitul convoaielor umanitare in enclava sa fie permis de sambata, ramane in aer problema refugiaților adunați la granița Egiptului și despre care nici SUA, nici guvernul de la Cairo nu au spus inca nimic. Conflictul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a fost sfidator in remarcile adresate liderilor mondiali reuniti sambata la Summitul pentru Pace de la Cairo, spunandu-le ”Nu vom pleca, vom ramane pe pamantul nostru”, relateaza News.ro . Abbas este liderul Autoritatii Palestiniene, un organism…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a respins posibilitatea ca palestinienii sa fie expulzati din Fasia Gaza, „o idee sortita esecului”, a declarat el, fiind de parere ca locuitorii din Gaza ar trebui sa poata ramane in timp ce Israelul lupta impotriva Hamas, noteaza AFP. Antony Blinken se…

- Teheranul a trasmis, prin intermediari, ca s-ar putea implica in conflict, daca operațiunea israeliana in Gaza continua, spun mai multe surse diplomatice citate de site-ul american Axios și de mai multe publicații israeliene. Iranul a trimis sambata un mesaj Israelului, in care a subliniat ca nu dorește…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat joi un apel catre natiunile si organizatiile "ostile" Israelului, intre care a mentionat Iranul si miscarea siita Hezbollah din Liban, sa nu profite de confruntarea dintre statul israelian si gruparea islamista Hamas si sa nu escaladeze conflictul,…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat miercuri, 11 octombrie, ca nu este posibila pacea in Orientul Mijlociu fara aparitia unui stat palestinian independent alaturi de Israel, relateaza Reuters . Cele mai recente violente – care au izbucnit dupa ce militantii Hamas au atacat Israelul la sfarsitul…

- A inceput asediul Fașiei Gaza, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis o „razbunare puternica”, jurand sa „elimine” Hamas dupa oroarea pe care militanții sai au dezlanțuit-o asupra Israelului in weekend. Netanyahu susține ca acțiunile sale vor „schimba Orientul Mijlociu”. Au existat patru…

- UE i se adreseaza in termeni fermi lui Elon Musk cu privire la continutul ilegal de pe platforma X privind conflictul israeliano-palestinian, scrie Rador Radio Romania.Uniunea Europeana i-a transmis o scrisoare formala in termeni fermi lui Elon Musk - detinatorul companiei X, cunoscuta anterior drept…