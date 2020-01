Stiri pe aceeasi tema

- Pasagera din avionul care a aterizat marți la Cluj-Napoca de la Varșovia ramane in izolare la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca pentru 14 zile. Medicii de aici considera, insa, „puțin probabil” ca aceasta sa fie infectata cu coronavirus.

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, va evolua impotriva americancei Jennifer Brady, locul 49 WTA, in primul tur al Australian Open, s-a stabilit in urma tragerii la sorti de joi.Dava va trece de Brady, Halep va juca in turul al doilea cu japoneza Misaki Doi, locul 80 WTA,…

- Avionul - de tip Fokker-100 - apartinand companiei low-cost Bek Air s-a prabusit la ora locala 7.22 (3.22, ora Romaniei), dupa ce a decolat la ora locala 7.05 (3.05, ora Romaniei) de pe Aeroportul Almaty, un oras considerat plamanul economic al Kazahstanului, care efectua un zbor catre capitala Nur-Sultan,…

- Tragedie aviatica vineri dimineața in Kazahstan! Cel puțin 14 persoane au fost ucise dupa ce avion Bek Air cu 98 de persoane s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Almaty direct peste o cladire cu doua etaje. Alte cel puțin 60 de persoane, inclusiv copii, au fost transportați…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, duminica, la Look Plus, ca neinvitarea lui Gheorghe Hagi la tragerea la sorti a grupelor Campionatului European din 2020, care s-a desfasurat la Bucuresti, a fost un gest „puțin ridicol”, potrivit News.ro.“Cand nu mai esti in functie trebuie sa…

- Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui schimb de focuri între forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax citând Reuters. Incidentul a avut…

- Un avion s-a prabușit in cursul zilei de joi in Canada, cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața in urma tragediei. În total, sapte persoane si-au pierdut viata în urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Canadei, a anuntat joi Biroul national pentru…

- ​Președintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador, într-o conversație la telefon, ca SUA se ofera sa asiste Mexicul în ancheta privind atacul armat soldat cu noua morți, inclusiv șase copii, scrie Mediafax, citând Reuters. "Președintele…