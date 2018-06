Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, a refuzat marti sa semneze acordul in vederea schimbarii numelui tarii, care ar rezolva disputa cu Grecia, calificandu-l drept "act criminal" care incalca textul Constitutiei, informeaza Reuters. Luna aceasta, ministrii de externe grec si macedonean au convenit asupra redenumirii acestei mici republici ex-Iugoslave in "Republica Macedonia de Nord", solutionand astfel o disputa veche de decenii care a blocat aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana (UE) si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Parlamentul macedonean a ratificat acordul saptamana…