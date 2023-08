Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul brazilian Neymar (31 de ani), vandut de PSG cu 80 de milioane de euro plus bonusuri, va avea avion privat pus la dispoziție de Al-Hilal, o casa uriașa cu servitori și prime imense de obiectiv. Mutarea de la Paris la Riyadh ii va aduce lui Neymar 80 de milioane de euro anual net din salariu…

- Gruparea franceza Paris Saint-Germain si clubul saudit Al-Hilal au ajuns la un acord pentru transferul fotbalistului brazilian Neymar, scrie luni L'Equipe.PSG si Al-Hilal ar urma sa puna la punct, luni, ultimele detalii ale intelegerii lor legate de transferul lui Neymar. Tranzactia este estimata…

- Neymar pleaca de la PSG dupa șase ani și lasa in urma regrete, furie și o paguba financiara de peste 140 de milioane de euro. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat ca starul brazilian a acceptat oferta lui Al Hilal și va avea un salariu fabulos in Arabia Saudita, la mare distanța totuși de Karim…

- Echipa saudita de fotbal Al-Hilal a facut o oferta de 300 de milioane de euro pentru transferul lui Kylian Mbappe de la Paris Saint-Germain, pe care clubul francez este dispus sa o accepte, daca nu va reusi sa-l convinga pe jucator sa-si prelungeasca contractul scandent in 2024, informeaza L'Equipe,…

- Al Hilal a oferit 300 de milioane de euro pentru Kylian Mbappe (24 de ani), aflat „la cuțite” cu conducerea lui PSG. Ar fi cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Recordul stabilit de PSG in 2017, atunci cand parizienii au platit 222 de milioane de euro pentru a-l dezlega pe Neymar de Barcelona,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, in prima zi a summitului NATO la Vilnius (Lituania), ca Franta va livra Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune de tipul "Scalp", in timp ce Berlinul s-a angajat sa-i furnizeze arme suplimentare in valoare de aproape

- Președintele francez s-a intors mai repede decit era programul de la un summit european de la Bruxelles pentru a se intilni cu cabinetul sau intr-o ședința de urgența, azi, la ora 14.00, relateaza Reuters. Imediat dupa ședința, Macron a dat vina pe rețelele sociale pentru amploarea și violența revoltelor…

- Campioana Franței, PSG, i-a contactat pe agenții lui Harry Kane, pentru care Tottenham cere 100 de milioane de euro. E mai ieftin cu 50 de milioane decat Osimhen, ținta inițiala a parizienilor. Paris SG se pregatește pentru „viața" dupa Neymar și Messi. Aflat la final de contract, Leo are mai multe…