- Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, a declarat, intr-un interviu acordat presei din Ucraina, ca antrenorul Mircea Lucescu a luat legatura cu omologul sau de la Manchester City, Pep Guardiola, pentru un meci amical intre cele doua echipe, care sa aiba loc in Anglia, conform news.ro. Fii…

- Dinamo Kiev ar putea cuceri titlul daca sezonul nu mai poate fi reluat și daca se va ține cont de rezultatele inregistrate dupa prima jumatate a campionatului. Cum vor cele mai multe cluburi ucrainene. Cum razboiul ar putea continua, ar fi aproape imposibil sa se mai joace in Ucraina meciuri de fotbal…

- Presa din Ucraina a dezvaluit ca milionarul ucrainean a parasit țara pe 26 februarie, in a 3-a zi a atacurilor militare incepute de Vladimir Putin, scrie realitateasportiva.net. Potrivit sport.ua, patronul echipei unde antreneaza Mircea Lucescu a trecut granița in Ungaria, alaturi de familia sa, intr-un…

- Igor Surkis, presedintele clubului Dinamo Kiev, a reactionat dupa ce fanii l-au acuzat ca nu a transmis niciun mesaj dupa inceperea razboiului, precizand, pe site-ul oficial al campioanei Ucrainei, ca a preferat sa actioneze, decat sa vorbeasca, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Unde ar putea continua campionatul Ucrainei. Competiția interna din țara vecina a fost suspendata din cauza agresiunii militare declanșata de Rusia la ordinul președintelui Vladimir Putin. Mircea Lucescu, antrenorul campioanei Dinamo Kiev, a reușit sa se intoarca in Romania dupa ce fusese surprins de…

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a dormit azi-noapte in baza de pregatire a campioanei Ucrainei. Rusia și-a continuat vineri dimineața ofensiva din Ucraina, armata lui Vladimir Putin incercand sa inainteze cat mai mult spre capitala Kiev. ...

- Deocamdata, in ciuda presiunilor din estul Ucrainei, campionatul vecin se va relua in weekendul 26-27 februarie. Dupa o ședere prelungita in Antalya, Dinamo Kiev s-a intors deja in Ucraina luni seara, in jurul orei 22. Formația lui Mircea Lucescu a stat in Turcia in expectativa, a primit unda verde…

- Igor Surkis, patronul clubului Dinamo Kiev, a negat informatiile aparute în presa ucraineana conform carora ar negocia cu Andriy Shevchenko pentru a-l înlocui pe Mircea Lucescu în funcția de antrenor al echipei."Va spun sincer: nu iau în considerarea numrea lui Shevchenko…