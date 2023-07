Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 11 iulie, ca ceea ce s-a petrecut cu azilele groazei „este o rușine naționala” și a precizat ca nu știe cine este vinovatul politic, insa „sper ca cei in poziții sa ia masuri politice sa aiba curajul sa o faca”.„Chestiunea cu asa numitele azilele groazei…

- Președintele Klaus Iohannis participa, marți și miercuri, la Summitul NATO de la Vilnius, Republica Lituania. Administrația Prezidențiala a informat vineri ca, la summit, care are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, in al doilea an de la inceperea razboiului in Ucraina, liderii…

- Romania va crea un hub regional pentru antrenamentul piloților care vor zbura pe avioanele F-16, iar aici se vor putea antrena piloți din regiune, inclusiv cei din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa emis la finalul ședinței de Consiliu Suprem de Aparare a Țarii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 6 iulie, incepand cu ora 17:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențiala. Pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: Obiectivele…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 6 iulie, incepand cu ora 17:00, la Palatul Cotroceni, informeaza Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat. Pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: Obiectivele…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, pentru joi, 6 iulie, o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), pe ordinea de zi aflandu-se obiectivele Romaniei pentru Summitul NATO de la Vilnius și forțele armate ale țarii care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații…

- Klaus Iohannis a convocat CSAT! Președintele Romaniei a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 6 iulie 2023, incepand cu ora 17:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la:Obiectivele Romaniei pentru Summitul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, la Haga, in Regatul Tarilor de Jos, la o reuniune in format restrans dedicata pregatirii Summitului NATO de la Vilnius, a informat, luni, Administratia Prezidentiala.