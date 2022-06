Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit, sambata, Premiul European "Carol al IV-lea" al Asociatiei Germanilor Sudeti pentru anul 2020, el declarandu-se onorat si afirmand ca acesta reprezinta un simbol pentru o Europa a libertatii si a pacii, valori atat de

- Razboiul declanșat de Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean este cea mai mare criza cu care Europa se confrunta de la Al Doilea Razboi Mondial și pana in prezent. Daca dam timpul inapoi pana la data de 23 februarie, cu o zi inainte ca Rusia sa-și lanseze invazia totala in Ucraina, s-ar putea…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a ajuns din nou, duminica, in capitala ucraineana Kiev pentru o vizita de sprijin a tarii angrenate in razboi cu Rusia, relateaza dpa, conform Agerpres. El va fi, duminica, primul sef de stat care se va adresa parlamentului Ucrainei de la inceperea razboiului, in urma…

- Organizația Națiunilor Unite apreciaza eforturile depuse de Republica Moldova in criza refugiaților din Ucraina și iși manifesta susținerea pentru aceasta, a spus, luni, secretarul general Antonio Guterres. Seful ONU le-a multumit moldovenilor pentru generozitate si solidaritate si a calificat actiunile…

- Marea Britanie va oferi sprijin si ajutor militar in valoare de 1,3 miliarde de lire sterline Ucrainei. Acest angajament suplimentar a fost anunțat inaintea reuniunii video de duminica a liderilor G7 cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Pana acum, guvernul britanic a trimis…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a discutat miercuri, prin telefon, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre noile masuri de asistenta destinate Ucrainei, in valoare de 800 de milioane de dolari, anunta Casa Alba.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata apel catre Elvetia sa impuna sancțiuni oligarhilor rusi care, potrivit acestuia, din ”frumoasele orase elvetiene” ajuta la razboiul declansat de Rusia impotriva țarii sale, relateaza The Guardian. La Berna, mii de oameni s-au strans sambata pentru…