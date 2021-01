Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, in Uniunea Europeana si Brazilia, informeaza AFP si dpa, citand informatii furnizate

- Negocierile cu privire la viitoarea relatie comericala post-Brexit a Regatului Unit cu Uniunea Europeana urmeaza sa continue online, dupa descoperirea unui caz e covid-19 in randul delegatiei UE, au anuntat negociatorii-sefi ai Brexitului, relateaza Reuters, potrivit News.ro ”Echipele isi…

- Renumitul epidemiolog din SUA, Anthony Fauci, a criticat politica eronata a administratiei presedintelui Donald Trump în fata epidemiei de COVID-19 si a spus ca regreta ca mastile de protectie nu sunt folosite din motive politice, potrivit Mediafax.„Oamenii au fost ridiculizati pentru…