- Discutiile intre cei doi au vizat cooperarea economica si cea in domeniul sanatatii, inclusiv in ceea ce priveste contracararea pandemiei de COVID-19, educatia privind Holocaustul si alte masuri de combatere a antisemitismului in Romania, cat si schimburile culturale si interumane dintre cele doua tari. Presedintele…

- O ceremonie militara si religioasa va avea loc, pe 10 iunie, la monumentul romano-israelian din Muntii Bucegi, dedicat militarilor care au murit in tragedia aviatica din 2010, anunța MApN intr-un comunicat.

- Marea Britanie va trimite la Jocurile Olimpice de la Tokyo cea mai puternica echipa de inot din toate timpurile, dupa ce a anuntat un lot initial de 28 de sportivi olimpici, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Adam Peaty, campion olimpic si recordman mondial la 100 m bras, este liderul echipei…