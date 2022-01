Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog se va deplasa la sfarsitul lui ianuarie in Emiratele Arabe Unite (EAU), pentru prima vizita oficiala a unui sef de stat israelian in aceasta tara din Golf, care si-a normalizat in 2020 relatiile cu Israelul, informeaza marti AFP. Presedintia israeliana a…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a pledat marti pentru o abordare eficienta si serioasa a programului nuclear si balistic al Iranului, la un summit al monarhiilor arabe din Golf, desfasurat la Riad, informeaza AFP preluat de agerpres. Printul mostenitor si-a reprezentat…

- Prințul moștenitor din Abu Dhabi, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, l-a gazduit pe prim-ministrul israelian Naftali Bennett in Emiratele Arabe. Este prima intalnire dintre conducatorul de facto al Emiratelor Arabe Unite și un lider israelian, noteaza Reuters. Vizita „istorica” a premierul israelian,…

- Premierul israelian Naftali Bennett a sosit duminica in Emiratele Arabe Unite, fiind prima vizita oficiala a unui prim-ministru israelian in aceasta tara din Golf care a normalizat relatiile cu statul evreu in 2020, relateaza AFP, arata Agerpres. Seful guvernului israelian urmeaza sa se intalneasca…

- Un inalt oficial de securitate din Emiratele Arabe Unite este asteptat luni in Iran pentru prima data din 2016, cand tara din Golf a redus semnificativ relatiile diplomatice cu Teheranul, a informat duminica agentia de presa Isna, transmit AFP si Reuters. "La invitatia oficiala a amiralului…

- Emirul Dubaiului, seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a anuntat joi pe Twitter ca Emiratele Arabe Unite (EAU) au fost alese sa gazduiasca summitul COP28 privind schimbarile climatice din 2023, relateaza Reuters. Emirul Dubaiului, seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum "Ne vom concentra toate capacitatile…

- - Non-musulmanii vor putea sa se casatoreasca, sa divorteze si sa obtina custodia comuna a copiilor in baza legislatiei civile din Abu Dhabi, conform unui nou decret emis duminica de conducatorul acestui stat al Emiratelor Arabe Unite, a anuntat agentia de stiri de stat WAM, preluata de Reuters.…