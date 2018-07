Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei i-a avertizat luni pe europeni sa nu ”viseze” ca tara sa ar putea sa continue sa-si limiteze programul nuclear si sa fie supusa unor sanctiuni economice, relateaza AFP. ”Anumite tari europene (spun ca ca se asteapta) ca poporul iranian sa tolereze sanctiuni (…), sa-si…

- Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa...

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri Iranul cu "consecinte foarte grave" daca va decide sa relanseze programul sau nuclear, la o zi dupa anuntul retragerii Statelor Unite din acordul vizand sa impiedice Teheranul sa obtina arma nucleara, transmite AFP. "Sfatuiesc…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau iranian, Hassan Rouhani, s-au angajat miercuri, intr-o convorbire telefonica, sa coopereze in scopul mentinerii acordului nuclear din 2015, a doua zi dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din acest acord, transmit…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat SUA ca ar putea sa se confrunte cu consecinte "grave" daca renunta la acordul atomic cu Teheranul, iar un alt oficial iranian a semnalat ca Teheranul ar putea sa se retraga din Tratatul de Neproliferare Nucleara, informeaza The Associated Press.