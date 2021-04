Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, credincioșii catolici vor avea dreptul de a circula in afara locuinței intre orele 20:00 și 2:00 noaptea, pentru a participa la slujba religioasa de Paștele catolic. Purtarea mastii de protectie in mod corect, acoperind gura si nasul, ramane obligatorie in spatiile publice, inclusiv…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica din Piata Mare a Sibiului. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare la ora 20.45, impreuna cu sotia sa, Carmen…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc, in noaptea de sambata spre duminica, Invierea Domnului. Slujbele incep in aproape toate bisericile din tara dupa ora 19.00, iar pana atunci, credinciosii petrec „Sambata Sfanta” in tacere, meditand la patimirea si moartea lui Hristos. Circulatia…

- Prim-ministrul Florin Citu a transmis credinciosilor care se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului sarbatori pline de „sanatate, lumina si bucurie”. „Credinciosii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici lutherani se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului, cu aceeasi incredere si speranta…

- "Credinciosii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici lutherani se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului, cu aceeasi incredere si speranta in puterea credintei si a binelui, chiar daca si anul acesta Sfintele Sarbatori Pascale vor fi marcate de conditiile impuse de pandemie. Apreciez…

- George Lazar, Prefectul județului Neamț: ”Credincioșii catolici din județul vor putea participa la Slujba de Inviere, cu respectarea regulilor de protecție” Participarea la Slujba de Inviere a credincioșilor catolici va fi permisa in toate localitațile din județul Neamț, indiferent de rata de incidența…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne au facut vineri un apel la responsabilitate de Pastele Catolic, facand recomandari pentru persoanele care vor participa la slujbele religioase. In medie, vor actiona zilnic in acest weekend 10.000 de politisti, dar si peste 4.000 de jandarmi.

- Presedintele Klaus Iohannis a sarbatorit Floriile catolice acasa, la Sibiu. Ca in fiecare an, șeful statului a participat, alaturi de sotia sa, la slujba de Florii oficiata la biserica romano-catolica din Piata Mare. La iesirea de la slujba, Carmen Iohannis a fost suprinsa tinand in mana cateva crenguțe…