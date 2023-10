Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete de sambata dimineața impotriva Israelului, transmite președintele Klaus Iohannis. „Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac.

Zeci de rachete au fost trase dinspre Fasia Gaza spre Israel sambata dimineata. Atacul pune capat unui armistitiu respectat in mare parte pana acum, dupa sfarsitul razboiului de cinci zile din luna mai. In Israel, sirenele…