Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca pandemia de COVID-19 nu afecteaza doar sanatatea oamenilor si economiile, ci si structura sociala, aratand ca e nevoie de solutii in aceasta privinta la nivel european. Seful statului participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala , la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE – India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Mod, potrivit Agerpres. “Este extrem de important sa ne intalnim acum, fiindca pandemia nu afecteaza doar sanatatea oamenilor si economiile.…